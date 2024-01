Ilary Blasi è tornata a Verissimo. Dopo aver raccontato la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti e aver chiesto scusa alla stampa per aver usato, nel 2022, parole forti per smentire i gossip sul suo conto, la conduttrice ha risposto alla domanda di Silvia Toffanin se pensa, in cuor suo, che ci possano essere stati altri tradimenti in questi anni, a partire delle prime insinuazioni su Flavia Vento fino all’epilogo di oggi. "Forse ci sono state altre. È quello che Roma mi ha fatto capire dopo", afferma Ilary Blasi. E spiega: "A me non sono mai arrivate prove concrete, non ho visto foto o messaggi. Probabilmente sì, penso di sì, ma non ho prove". A Silvia Toffanin che le ha chiesto se non si fosse sentita tradita da una certa “Roma” che sapeva, ma non parlava, Ilary ha risposto: “Sì, mi sono sentita tradita, ma fino a un certo punto: ‘Chi ti viene a dire una cosa del genere?’ Li ho capiti, non era facile. Adesso la gente conosce anche un altro punto di vista. Non voglio convincere nessuno. È la mia storia e l’ho raccontata”.