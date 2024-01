Ilary Blasi, l'intervista in 100 secondi

Nella sua ultima intervista a Verissimo, in onda domenica 28 gennaio su Canale 5, Ilary Blasi ha parlato del suo libro Che stupida, nel quale ripercorre la sua vita al fianco di Francesco Totti, fino al termine del loro matrimonio.

"È stata quasi come una seduta psicoterapeutica e anche un po' un'esperienza catartica", ha dichiarato la showgirl. "Dopo un anno e mezzo dalla fine del matrimonio provo sensazioni miste: a volte malinconia e nostalgia, ma anche gratitudine".

Recentemente Cristiano Iovino, il famoso ragazzo "del caffè", ha dichiarato che lui e Ilary Blasi hanno avuto una vera e propria frequentazione intima: "Mi viene da ridere, perché per me le relazioni intime sono altre - ha replicato Ilary Blasi - Quest'intervista non mi sorprende, perché Cristiano è stato chiamato come teste al processo".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista ad Ilary Blasi a Verissimo.