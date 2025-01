Ilary Blasi, la foto con la nonna Marcella che ha compiuto 93 anni

Ilary Blasi condivide sulle sue storie di Instagram un dolce scatto che la ritrae insieme all'adorata nonna Marcella - la mamma della madre della conduttrice - che ha da poco compiuto 93 anni. Ospite a Verissimo, Ilary ha raccontato il momento di popolarità che sta vivendo la nonna: "L'altro giorno mi ha chiamato, le ho fatto gli auguri, e mi ha detto 'mi chiamano tutti, mi chiedono l'amicizia sui social. Sono sono andata a fare la spesa e mi hanno riconosciuto'".

Ilary Blasi e l'amore per la famiglia

A Verissimo la conduttrice ha parlato del forte legame che ha con i genitori, con le sorelle e con la nonna. "La famiglia è la famiglia, quindi è importantissima - ha raccontato a Silvia Toffanin - Proprio nei momenti in cui uno è un pochino più fragile o magari preoccupato, credo che rifugiarsi nella famiglia sia la cosa più importante. Delle volte non c'è neanche bisogno che tu chieda qualcosa, perché secondo me viene proprio naturale. Sono loro che si avvolgono intorno a te ed è questo, poi, il senso di famiglia".