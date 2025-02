Ilaria Galassi: "Rocco scelse di vivere con il papà, i figli vanno lasciati andare"

Ilaria Galassi racconta il difficile momento della sua vita, quando il primogenito Rocco, che oggi ha 21 anni, decise di andare a vivere con il padre, dopo la separazione dei genitori. "Con il mio ex compagno Giuseppe abbiamo vissuto una bellissima storia d'amore durata otto anni", dice l'ex inquilina del Grande Fratello a proposito del padre del suo primogenito. "Un giorno, quando nostro figlio Rocco aveva 11 anni, mi disse: 'Vorrei andare a vivere con papà a Torino'. Mi sono seduta e ho pensato: 'Non puoi essere egoista, se tuo figlio vuole questo, lascialo andare'", ricorda Ilaria Galassi, 48 anni. Per la showgirl è stato molto difficile lasciare andare il figlio: "L'ho mandato, ma sono stata malissimo, ho messo in dubbio tutto, anche il fatto di essere mamma. Mi sono fatta mille domande, mi sono sentita in colpa. Oggi credo di aver fatto la scelta più intelligente perché i figli vanno lasciati andare". Dal 2012 Ilaria Galassi è legata a Daniele, con cui ha avuto il secondogenito Riccardo (2015). "Dopo Giuseppe, io non volevo più stare con nessuno. Daniele è stato temerario, non mi ha mai mollata", racconta la showgirl che con il compagno ha vissuto anche difficoltà economiche: "Io non sapevo fare nulla, lui mi disse che aveva bisogno di una mano nel suo salone e l'ho aiutato, è stato divertente. Con il Covid però siamo stati costretti a chiudere questo grandissimo salone di estetica e parrucchieri. Ma anche senza soldi non l'ho mai lasciato. I soldi sono un mezzo, ma non rendono felice una persona".