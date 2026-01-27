Ignazio Boschetto de Il Volo e la moglie Michelle Bertolini si godono una vacanza sulla neve insieme al piccolo Gabriele e condividono su Instagram immagini di coccole e relax in montagna.
Nelle foto pubblicate sui social, li vediamo insieme tra le montagne innevate di Anterselva Di Mezzo, in Trentino-Alto Adige. In una di queste, Michelle tiene in braccio Gabriele, che indossa una tutina a costine color beige.
Il carosello include anche un video che mostra la mano di Michelle che accarezza i piedini o le manine di Gabriele di fronte a una finestra che si affaccia a un paesaggio ricoperto di neve. In un altro video, girato all'interno dello chalet, la mamma tiene il bambino in braccio mentre gli dà un bacio sulla testa.
Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini si sono sposati nel settembre 2024. Il tenore aveva raccontato delle nozze ospite a Verissimo insieme a Piero Barone e Gianluca Ginoble: "Sono felicissimo, non desideravo altro. Forse è ancora presto per dirlo, ma la mia vita ha preso una forma che mi piace".
La coppia aveva dato l'annuncio della gravidanza ad aprile con un post sui propri canali social: "Amore mio, non sai quanto ti abbiamo desiderato. Ancora stentiamo a credere che diventeremo genitori. Fra pochi mesi arriverai e non vediamo l'ora di vederti, di crescerti, di farti conoscere il mondo e di conoscere il meraviglioso privilegio di essere papà e mamma".
Successivamente, tramite una storia congiunta su Instagram, Ignazio e Michelle avevano reso nota la nascita di Gabriele: "A casa con il nostro piccolino", scrivevano a corredo di un orsetto con dei palloncini azzurri e la scritta "Benvenuto Gabriele".