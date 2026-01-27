VACANZE 27 gennaio 2026

Il tenore de Il Volo e la moglie condividono su Instagram momenti di relax in montagna con il figlio nato pochi mesi fa

Ignazio Boschetto, de Il Volo, e Michelle Bertolini in vacanza con il piccolo Gabriele | Instagram: @michbertolini

Ignazio Boschetto de Il Volo e la moglie Michelle Bertolini si godono una vacanza sulla neve insieme al piccolo Gabriele e condividono su Instagram immagini di coccole e relax in montagna. Nelle foto pubblicate sui social, li vediamo insieme tra le montagne innevate di Anterselva Di Mezzo, in Trentino-Alto Adige. In una di queste, Michelle tiene in braccio Gabriele, che indossa una tutina a costine color beige.

Il carosello include anche un video che mostra la mano di Michelle che accarezza i piedini o le manine di Gabriele di fronte a una finestra che si affaccia a un paesaggio ricoperto di neve. In un altro video, girato all'interno dello chalet, la mamma tiene il bambino in braccio mentre gli dà un bacio sulla testa. Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini si sono sposati nel settembre 2024. Il tenore aveva raccontato delle nozze ospite a Verissimo insieme a Piero Barone e Gianluca Ginoble: "Sono felicissimo, non desideravo altro. Forse è ancora presto per dirlo, ma la mia vita ha preso una forma che mi piace".