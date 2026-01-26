Alessandra Martines, l'intervista in 100 secondi

Alessandra Martines ha parlato per la prima volta a Verissimo della lotta di sua figlia Stella contro il linfoma di Hodgkin. "All'inizio c'è stato un errore di diagnosi, si credeva fosse una mononucleosi e quindi si è perso un po' di tempo", ha spiegato l'attrice, 62 anni, mamma di Stella (1998) e di Hugo (2012).



"Abbiamo affrontato la chemioterapia e la radioterapia. Sono delle prove tostissime. La paura era sempre presente. Dentro di te hai paura che tua figlia possa morire. Sei dentro a un tunnel, ma devi andare avanti perché non si ha scelta", ha aggiunto Alessandra Martines. Per fortuna oggi il cuore dell'attrice ha trovato sollievo: "La malattia di mia figlia è in remissione totale".



Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista dell'attrice a Verissimo.