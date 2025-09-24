Ignazio Boschetto, 30 anni, condivide nelle sue storie di Instagram una dolce foto con in braccio il figlio Gabriele, nato dall'amore con la moglie Michelle Bertolini. "La migliore sensazione della vita" sono le parole scelte dal tenore de Il Volo a corredo del primo scatto padre e figlio pubblicato sui suoi social.

A settembre la coppia ha annunciato la nascita del primogenito con una storia congiunta nella quale si vedeva un orsetto con dei palloncini azzurri e la scritta "Benvenuto Gabriele".

Marito e moglie dal 2024, Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio ad aprile. "Amore mio, non sai quanto ti abbiamo desiderato. Ancora stentiamo a credere che diventeremo genitori. Fra pochi mesi arriverai e non vediamo l’ora di vederti, di crescerti, di farti conoscere il mondo e di conoscere il meraviglioso privilegio di essere papà e mamma", aveva scritto la coppia, annunciando inizialmente di aspettare una bambina.

In un secondo momento, però, Ignazio e Michelle hanno reso noto che sarebbe nato invece un maschietto: "L'altro giorno abbiamo fatto un post dicendo che siamo in dolce attesa di una femmina, però poi abbiamo avuto la morfologica dove si è visto che è maschio. Si chiamerà Gabriele. Non poteva che essere nostro figlio, inizia a farci scherzetti prima di nascere! Chissà da chi avrà preso?".