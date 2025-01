Mauro Icardi, le prime foto social con China Suárez: “Con te sono nel posto in cui devo essere”

È ufficiale: Mauro Icardi e China Suárez sono una coppia. Il calciatore, 31 anni, ha pubblicato su Instagram i primi scatti social accanto all'attrice e modella argentina, 32 anni.

"Dicono che le migliori storie iniziano quando meno te lo aspetti, chissà, sono cose del destino. Quel destino che trova sempre il modo di unire due persone, indipendentemente da quanto tempo passi o da quanti percorsi si debbano attraversare. Perché ci sono incontri che sembrano scritti nelle stelle, quelle stesse stelle che da bambini guardavamo ogni sera sognando mille cose. Oggi non ho bisogno di altri segnali, so che con te sono nel posto in cui devo essere", scrive Mauro Icardi come didascalia del post, che China Suárez ha pubblicato nelle sue storie, scrivendo: "Morirò d'amore".

Mauro Icardi sembra dunque aver voltato definitivamente pagina dopo la lunga relazione con Wanda Nara, che aveva sposato nel 2014 e con cui ha avuto le figlie Francesca (2015) e Isabella (2016). Il calciatore e la showgirl avevano annunciato la separazione lo scorso luglio. "Io e Mauro abbiamo deciso di separarci. Non è stato un errore riprovarci mille volte quando c'era l'amore. Non ci sono colpevoli né terze persone, il nostro amore è sempre stato più forte di quello che c'era fuori", aveva detto Wanda Nara parlando della fine del loro matrimonio.

Una prima rottura c'era già stata nel 2022, ma il calciatore e la showgirl sembravano aver superato la crisi. Proprio nel 2022 si era iniziato a parlare di una presunta frequentazione tra Mauro Icardi e China Suárez. A questo proposito, Wanda Nara aveva detto a Verissimo: "Ho trovato dei messaggi che non mi sono piaciuti. Da lì è cambiato tutto. Lui ha provato in tutti i modi a recuperare, ma quando una cosa è rotta, non si può aggiustare". In seguito, la coppia aveva tentato di ricostruire la loro relazione, naufragata due anni dopo.

Dopo la fine del matrimonio, anche Wanda Nara aveva voltato pagina accanto al rapper L-Gante. Ma a inizio 2025, la showgirl, 38 anni, ha annunciato la fine della loro storia: "Oggi le nostre strade si separano per prenderci cura di noi stessi e concentrarci sul nostro lavoro e sulla nostra famiglia. La mia situazione giudiziaria, complessa e dolorosa, mi ha portato a prendere questa decisione. Oggi i miei figli hanno bisogno di me e il mio tempo è totalmente dedicato a loro".

Chi è China Suárez

China Suárez è il nome d'arte di María Eugenia Suárez Riveiro. Nata a Buenos Aires nel 1992, è un'attrice, cantante e modella argentina. María Eugenia ha origini spagnoli e giapponesi: proprio per i suoi tratti orientali le è stato dato il soprannome di China.

Dopo aver iniziato la carriera come modella, China Suárez è diventata nota in tv come attrice in diverse telenovele. Nel 2015 ha esordito sul grande schermo nel film Abzurdah di Daniela Goggi. China Suárez è anche cantante. L'esordio è stato con il gruppo musicale TeenAngels, che poi ha lasciato per proseguire come solista.

China Suárez è mamma di Rufina (2013) - nata dalla relazione con l'attore Nicolás Cabré - e di Magnolia (2018) e Amancio (2020), avuti dalla relazione con l'attore cileno Benjamín Vicuña, terminata nel 2021.