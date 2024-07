Wanda Nara parla della separazione da Mauro Icardi: "Non ci sono colpevoli o terze persone"

La showgirl ha pubblicato sui social una nota in cui ufficializza la fine del suo matrimonio: "Non è stato un errore riprovarci mille volte"

Wanda Nara ha parlato sui social della sua recente separazione da Mauro Icardi. La showgirl, 37 anni, ha condiviso un messaggio con il quale ha ufficializzato la fine del matrimonio con il calciatore, 31 anni.

"Quanto sono difficili i finali e quanto mi costano. Devo accendere la Tv e sentire notizie sulla nostra separazione che non corrispondono alla realtà dei fatti. Ma lo accetto, perché fa parte di ciò che è male. Io e Mauro abbiamo deciso di separarci, ma con lui non smetteremo di essere una famiglia", ha scritto nelle sue storie su Instagram Wanda Nara, che ha aggiunto un cuore infranto alle sue parole.

"Non è stato un errore riprovarci mille volte quando c'era l'amore. Non mi pento di nulla, insieme a lui ho vissuto gli anni più belli della mia vita, ma oggi devo restare sola", ha continuato la showgirl argentina, riferendosi alla separazione annunciata nel 2022, seguita da un ritorno insieme al marito, che aveva sposato nel 2014.

"Non ci sono colpevoli né terze persone, il nostro amore è sempre stato più forte di quello che c'era fuori. La mia priorità sono sempre stati i miei figli e oggi più che mai. Grazie per il rispetto", ha concluso Wanda Nara, che con Mauro Icardi ha avuto due figlie: Francesca (2015) e Isabella (2016), ed è mamma anche di Valentino (2009), Constantino (2010) e Benedicto (2012), avuti dal precedente matrimonio con Maxi López.

Wanda Nara parla della prima separazione da Mauro Icardi a Verissimo

Wanda Nara ha confermato, poche ore fa, la fine del suo matrimonio con Mauro Icardi nel programma Pomeriggio America. "Sono separata, per motivi personali e di salute ho provato ancora una volta", aveva detto Wanda Nara, riferendosi ai gravi problemi di salute avuti nel 2023. "Lo ha già detto lei. È separata. Il divorzio non è stato ancora firmato", ha poi affermato il legale della showgirl, confermando la separazione.

A settembre del 2022, Wanda Nara aveva annunciato di essersi separata da Mauro Icardi, e a Verissimo, aveva poi spiegato: "Abbiamo firmato la separazione. Quando ho visto che in casa non c'era la pace di prima, ho voluto mettere un punto, ma lui rimane una persona molto importante per me".

In merito alle voci del tradimento del calciatore con China Suarez, da cui sarebbe partita la crisi, Wanda Nara aveva detto: "Ho trovato dei messaggi che non mi sono piaciuti. Da lì è cambiato tutto. Lui ha provato in tutti i modi a recuperare, ma quando una cosa è rotta, non si può aggiustare". La coppia aveva poi deciso di dare una seconda possibilità al loro amore. La pace era stata ufficializzata attraverso alcune foto insieme e dolci parole sui social.