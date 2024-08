İbrahim Çelikkol, la foto con la compagna Natali Yarcan

Ibrahim Çelikkol con la compagna Natali Yarcan (instagram_@ibrahimcelikkol41)

Momenti di grande tenerezza per İbrahim Çelikkol, che attraverso il suo profilo Instagram ha condiviso una storia in cui si mostra sorridente insieme alla compagna Natali Yarcan. L'attore turco, noto soprattutto per aver interpretato il ruolo di Mehdi Karaca in My Home My Destiny e di Hakan Gümüşoğlu in Terra amara, aveva parlato della sua storia d'amore a Verissimo, nel corso dell'intervista rilasciata a marzo. "Stiamo insieme da un anno e mezzo, lei mi ha insegnato a camminare di nuovo - aveva raccontato l'attore con grande emozione - Mi auguro che le nostre mani si stringano sempre". Già papà di Ali, nato nel 2019 dal matrimonio (finito nel 2022) con Mihre Mutlu, l'attore turco, 42 anni non aveva escluso l'ipotesi di diventare nuovamente papà: "Sono disposto ad abbracciare quello che la vita mi porterà".