Ibiza Altea parla a Verissimo del rapporto con il papà che l'ha cresciuta e del momento in cui ha scoperto l’identità del padre biologico. "Ancora oggi non l'ho accettato. Mia mamma un giorno mi disse: 'C'è una persona che vuole parlare con te' e ha girato il telefono. Era in videochiamata con quest'uomo e disse che era mio padre. Io ho salutato e ho girato subito la testa", ricorda l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, 26 anni, che ha fatto questa scoperta da adolescente.



Ibiza Altea ammette di aver immaginato in cuor suo di non essere figlia biologica di Angelo che l'ha cresciuta: "Spesso mi facevano notare che non ero mulatta e che non somigliavo al mio papà, ma io non ho mai avuto la forza di affrontare l'argomento con lui e lui non mi ha mai detto nulla". L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha un bellissimo rapporto con Angelo Altea: "Io mi sento sua figlia e sono figlia del mio papà. Non mi ha mai fatto sentire una pecora nera. Mi ha sempre dato tanto, ha sempre avuto una parola dolce per me".