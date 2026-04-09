Nata ad Atlanta (Georgia) nel 1999, Ibiza Altea ha 26 anni. Figlia di Priscilla, vocalist americana a Ibiza, e di Angelo, ex parlamentare di origini sarde, ha vissuto a Vicenza prima di trasferirsi a Milano, dove lavora come modella e attrice.

Nel 2026 entra come concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip. All'interno del reality, la modella si è aperta parlando della sua storia personale, contraddistinta dal dolore per la perdita del padre di suo figlio.

Nella Casa, Ibiza ha descritto anche l'esperienza della gravidanza a 20 anni e la forza trovata nell'essere madre: "Quando l'ha saputo, per lui era presto, è stato uno shock, ma io ero decisa e lo volevo tenere. L'ho detto subito ai miei genitori e mi hanno supportata. Ho continuato per la mia strada. Lui è morto quando mio figlio aveva 6 mesi in un incidente in macchina dopo la discoteca".