Hilary Swank diventerà mamma per la terza volta. L'attrice, 52 anni, ha annunciato di essere in attesa del terzo figlio. "Molte persone mi stanno chiedendo quale sarà il mio prossimo progetto. Questo uscirà a dicembre", ha scritto sui social come didascalia di un ironico video.

Sposata dal 2018 con Philip Schneider, nel 2023 Hilary Swank è diventata mamma per la prima volta dei gemelli Aya e Ohm. A proposito della prima gravidanza, l'attrice, due volte premio Oscar, aveva detto in un'intervista: "Diventerò mamma ed è una cosa che desideravo da molto tempo. E non solo di uno, ma di due. Non posso crederci, è una tale benedizione. È incredibile, è un vero miracolo".