Dopo la fine della relazione con Rosario Monetti, Alessandra Ciociola ha lasciato Napoli ed è tornata a Milano. A renderlo noto è stata la stessa ex protagonista di Temptation Island, 26 anni. "Chiudo un capitolo della mia vita. Esattamente un anno fa, a luglio del 2025, ho deciso di cambiare totalmente vita e seguire quello che mi diceva il cuore, trasferendomi a Napoli", ha scritto sui social, pubblicando uno scatto in treno.
Nel lungo post, Alessandra Ciociola ha ripercorso il viaggio a Napoli e la sua permanenza nel capoluogo campano: "Mi ricordo ancora quel giorno, quando sono partita, e mi sono fatta tutto il tragitto in macchina piangendo, perché non sapevo cosa mi aspettava e non sapevo a cosa andavo incontro. Nonostante la mia scelta, però ero certa di una cosa: qualsiasi fossero stati i problemi io ce l’avrei fatta, io li avrei superati. E così è stato".
"All’inizio non mi sono trovata bene, ero spaesata, non conoscevo nessuno, se non Rosario e la sua famiglia. Ma pian piano mi sono ambientata con il lavoro, ho iniziato a fare amicizia e a fare diventare quella città casa - ha aggiunto l'ex protagonista di Temptation Island -. Tanti all’inizio, compresa la mia famiglia, mi presero per pazza quando presi questa decisione. Ed è vero: un po’ pazza lo sono stata. Però a oggi una cosa la voglio dire: fate sempre quello che il cuore vi dice di fare, senza ascoltare nessuno, perché la vita è vostra e decidete voi per voi stessi".
Alessandra Ciociola ha tirato quindi un bilancio del suo anno a Napoli: "È stato un anno bellissimo, fatto di emozioni, di alti, di bassi, di stress, ma anche di felicità, di amore, di malinconia. Ma anche di allegria, di sorrisi e di pianti, di giornate intere a ridere e a sentirmi la persona più felice del mondo e di altre giornate in cui volevo stare da sola e non sentire nessuno". Infine ha ringraziato la famiglia e gli amici di Rosario Monetti per l'accoglienza. Tra i commenti al post, è arrivata anche la reazione dell'ex fidanzato che ha scritto: "A prescindere da come sia andata, ti auguro tutta la felicità di questo mondo e che tu possa realizzare ogni tuo sogno. In bocca al lupo per tutto quanto".
Alessandra Ciociola ha annunciato la fine della storia con Rosario Monetti a Verissimo. "Sono cambiate delle cose. Ho ricevuto delle segnalazioni su di lui e ho visto delle chat. Nelle chat non c'era nulla di compromettente, ma c'era comunque confidenza. Quindi ho deciso di prendere le distanze, questa volta in modo definitivo. Oggi voglio la mia serenità, voglio essere felice e voglio essere felice da sola", aveva spiegato l'ex protagonista di Temptation Island.