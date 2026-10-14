Dopo la fine della relazione con Rosario Monetti, Alessandra Ciociola ha lasciato Napoli ed è tornata a Milano. A renderlo noto è stata la stessa ex protagonista di Temptation Island, 26 anni. "Chiudo un capitolo della mia vita. Esattamente un anno fa, a luglio del 2025, ho deciso di cambiare totalmente vita e seguire quello che mi diceva il cuore, trasferendomi a Napoli", ha scritto sui social, pubblicando uno scatto in treno.



Nel lungo post, Alessandra Ciociola ha ripercorso il viaggio a Napoli e la sua permanenza nel capoluogo campano: "Mi ricordo ancora quel giorno, quando sono partita, e mi sono fatta tutto il tragitto in macchina piangendo, perché non sapevo cosa mi aspettava e non sapevo a cosa andavo incontro. Nonostante la mia scelta, però ero certa di una cosa: qualsiasi fossero stati i problemi io ce l’avrei fatta, io li avrei superati. E così è stato".



"All’inizio non mi sono trovata bene, ero spaesata, non conoscevo nessuno, se non Rosario e la sua famiglia. Ma pian piano mi sono ambientata con il lavoro, ho iniziato a fare amicizia e a fare diventare quella città casa - ha aggiunto l'ex protagonista di Temptation Island -. Tanti all’inizio, compresa la mia famiglia, mi presero per pazza quando presi questa decisione. Ed è vero: un po’ pazza lo sono stata. Però a oggi una cosa la voglio dire: fate sempre quello che il cuore vi dice di fare, senza ascoltare nessuno, perché la vita è vostra e decidete voi per voi stessi".



Alessandra Ciociola ha tirato quindi un bilancio del suo anno a Napoli: "È stato un anno bellissimo, fatto di emozioni, di alti, di bassi, di stress, ma anche di felicità, di amore, di malinconia. Ma anche di allegria, di sorrisi e di pianti, di giornate intere a ridere e a sentirmi la persona più felice del mondo e di altre giornate in cui volevo stare da sola e non sentire nessuno". Infine ha ringraziato la famiglia e gli amici di Rosario Monetti per l'accoglienza. Tra i commenti al post, è arrivata anche la reazione dell'ex fidanzato che ha scritto: "A prescindere da come sia andata, ti auguro tutta la felicità di questo mondo e che tu possa realizzare ogni tuo sogno. In bocca al lupo per tutto quanto".