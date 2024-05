Hilary Duff è mamma per la quarta volta

Instagram @hilaryduff

Hilary Duff è diventata mamma per la quarta volta. L'attrice ha annunciato sui social la nascita del terzo figlio avuto con il musicista Matthew Koma.

"Townes Meadow Bair, ora sappiamo perché ci ha fatto aspettare così a lungo, stavi perfezionando quelle guance!", ha scritto la cantante condividendo alcuni scatti della figlia nata lo scorso 3 maggio con un parto casalingo in acqua.

"Sono mesi che sogno di tenerti tra le mie braccia e gli ultimi cinque giorni passati a conoscerti, a stare con te e ad annusarti sono stati momenti di pura magia. Ti amiamo tutti come se fossi qui da sempre", ha aggiunto Hilary Duff, che aveva annunciato l'arrivo della quartogenita lo scorso dicembre sui social.

Hilary Duff e i figli

Hilary Duff è diventata mamma per la prima volta nel 2012 di Luca Cruz, nato dal matrimonio con il giocatore canadese di hockey su ghiaccio Mike Comrie. La coppia si è separata nel 2014.

L'attrice dal 2015 è legata al musicista Matthew Koma, con il quale nel 2018 ha accolto la figlia Banks Violet. La coppia si è sposata nel dicembre del 2019.

A marzo del 2021 è nata la terza figlia di Hilary Duff, Mae James. L'attrice aveva condiviso su Instagram alcuni momenti del suo terzo parto in casa: "Per me è stato fondamentale avere il giusto supporto: spazi adeguati, umorismo e tranquillità". Hilary Duff aveva parlato anche della scelta di far assistere al parto il suo primogenito Luca Cruz.