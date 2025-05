Gli highlights di Verissimo del 24 maggio

Dal difficile racconto di Teresa Langella della malattia di sua mamma all'amore di Mattia Zenzola e Benedetta Vari fino alla storia del figlio segreto di Toto Cutugno: sono alcuni dei momenti salienti della puntata di Verissimo di sabato 24 maggio.

Ornella Vanoni ha parlato del tempo che passa: "Per me la morte è vicina, è facile pensarlo. Non voglio morire troppo tardi". Sal Da Vinci ha ripercorso la sua storia: "Sono nato a New York grazie a mio padre che andò via da Napoli quando mamma era incinta di me. Papà ebbe l'opportunità di aprire i concerti di Domenico Modugno. Quando sono nato, nell'aprile del 1969, sono rientrato in Italia subito, a ottobre di quell'anno, sono stato a Brooklyn per pochi mesi". Orietta Berti ha presentato il suo nuovo singolo La vita è un cabaret.

Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 24 maggio.