Gli highlights di Verissimo del 2 e del 3 novembre

Dalla dolorosa confessione di Virginio all'annuncio di Arisa che ha un nuovo amore fino alla reunion di Katia Follesa e Valeria Graci: questi sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 2 e domenica 3 novembre.

Çağla Demir e Rüzgar Aksoy hanno parlato del gossip sul loro conto durante la messa in onda in Turchia di Endless Love in cui interpretano Banu e Tarik.

Diandra Pecchioli e Valerio Palma di Temptation Island hanno parlato del loro futuro insieme. Katia Follesa e Valeria Graci hanno svelato i motivi della loro separazione artistica nel 2012. Katia ha parlato anche per la prima volta in tv della fine della storia con Angelo Pisani.

Arianna David ha raccontato la sua lunga battaglia contro l'anoressia: "Da 30 anni litigo con il mio corpo". Orietta Berti si è commossa, ricordando la nipotina scomparsa a 20 anni per una malattia.

Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 2 e domenica 3 novembre.