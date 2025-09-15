Gli highlights di Verissimo del 13 e del 14 settembre
I momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 13 e domenica 14 settembre
Dal gender reveal di Anna Tatangelo alla verità di Raoul Bova: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 13 e domenica 14 settembre. Samira Lui ha parlato del legame profondo con sua mamma, che l'ha cresciuta da sola. Luciana Littizzetto ha parlato della menopausa: "È una schifezza".
Anna Tatangelo ha rivelato di aspettare una bambina e ha parlato della sua storia d'amore con Giacomo Buttaroni. Antonia Salzano Acutis ha condiviso le emozioni dopo la canonizzazione del figlio Carlo Acutis.
Raoul Bova ha parlato per la prima volta in tv dopo la bufera mediatica che lo ha travolto quest’estate. Cecilia Rodriguez ha condiviso le emozioni della sua prima gravidanza molto attesa e cercata.
Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 13 e domenica 14 settembre.
L'influencer risponde sui social ad alcune domande sulla maternità
I momenti salienti dell'intervista della modella e influencer a Verissimo
I momenti salienti dell'intervista della cantante a Verissimo
