Mediaset Infinity logo
Verissimo
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Verissimo logo
Home
Tutti i video
Recap
15 settembre 2025

Gli highlights di Verissimo del 13 e del 14 settembre

I momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 13 e domenica 14 settembre

Condividi:

Dal gender reveal di Anna Tatangelo alla verità di Raoul Bova: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 13 e domenica 14 settembre. Samira Lui ha parlato del legame profondo con sua mamma, che l'ha cresciuta da sola. Luciana Littizzetto ha parlato della menopausa: "È una schifezza".

Anna Tatangelo ha rivelato di aspettare una bambina e ha parlato della sua storia d'amore con Giacomo Buttaroni. Antonia Salzano Acutis ha condiviso le emozioni dopo la canonizzazione del figlio Carlo Acutis.

Raoul Bova ha parlato per la prima volta in tv dopo la bufera mediatica che lo ha travolto quest’estate. Cecilia Rodriguez ha condiviso le emozioni della sua prima gravidanza molto attesa e cercata.

Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 13 e domenica 14 settembre.

Leggi anche

Arianna Cirrincione parla dell'allattamento al seno

MADRI E FIGLI

Arianna Cirrincione parla dell'allattamento al seno

L'influencer risponde sui social ad alcune domande sulla maternità

L'influencer risponde sui social ad alcune domande sulla maternità

Cecilia Rodriguez, l'intervista in 100 secondi

Recap

Cecilia Rodriguez, l'intervista in 100 secondi

I momenti salienti dell'intervista della modella e influencer a Verissimo

I momenti salienti dell'intervista della modella e influencer a Verissimo

Anna Tatangelo, l'intervista in 100 secondi

Recap

Anna Tatangelo, l'intervista in 100 secondi

I momenti salienti dell'intervista della cantante a Verissimo

I momenti salienti dell'intervista della cantante a Verissimo

Emmy 2025, tutti i vincitori

PREMI

Emmy 2025, tutti i vincitori

I premi a Owen Cooper a Stephen Colbert e il trionfo di The Pitt e Adolescence

I premi a Owen Cooper a Stephen Colbert e il trionfo di The Pitt e Adolescence

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity