Gli highlights di Verissimo dell'1 e del 2 marzo

Dal toccante ricordo di Nadia Toffa da parte di sua mamma Margherita Rebuffoni al desiderio di Noemi di diventare mamma fino alla prima intervista di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli da neogenitori di Kian: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 1 e domenica 2 marzo.

Anna Dello Russo ha parlato dell'amore ieri e oggi, ammettendo di essersi pentita del matrimonio celebrato negli anni '90: "È stato un errore, non ricordo nemmeno il nome del mio ex marito".

Carmen Di Pietro ha parlato della sua quotidianità come mamma di Alessandro (23 anni) e Carmelina (16 anni) e del suo rapporto con la fidanzata di Alessandro. Sarah Toscano ha smentito il flirt con Fedez e ha parlato di Matteo Berrettini.

La campionessa Myriam Sylla ha ricordato in lacrime la mamma, scomparsa nel 2018 per un tumore: "Non ho saputo subito della malattia di mia mamma. Volevano proteggermi perché in quel periodo ero stata accusata ingiustamente di doping. Questa cosa mi fa ancora rabbia perché mentre pensavo alla pallavolo, mia mamma stava lottando per la vita". Lino Banfi ha presentato la bisnipotina Matilde Lucia.

Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 1 e domenica 2 marzo.