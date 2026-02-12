Helena Prestes e Javier Martinez ospiti a Verissimo

Domenica 15 febbraio a Verissimo tornano per raccontarci il loro primo anno di amore, complicità e tante novità. Non perdete l’intervista di Helena Prestes e Javier Martinez.

Nata il 16 luglio 1990 a San Paolo, in Brasile, Helena Prestes cresce in un quartiere vicino alle favelas. Qui sviluppa una forte passione per lo sport. Giovanissima esordisce come modella, lavoro che la porta a vivere prima a New York poi a Milano. Diventa nota in Italia partecipando a diversi reality: nel 2023 è una delle protagoniste de L'Isola dei Famosi, e successivamente prende parte al Grande Fratello, dove si classifica seconda dopo Jessica Morlacchi.



Proprio durante la sua partecipazione al Grande Fratello conosce Javier Martinez, pallavolista argentino. Nato a febbraio del 1995 a Cordoba, da bambino Javier si trasferisce con i genitori in Italia. Parallelamente alla sua carriera nel mondo della pallavolo, Javier intraprende il suo percorso in tv, partecipando prima a Temptation Island tra i single e poi al Grande Fratello.

A febbraio Helena Prestes e Javier Martinez hanno festeggiato il loro primo anno d'amore.