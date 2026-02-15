Helena Prestes e Javier Martinez: "Il matrimonio e un figlio? Arriverà tutto"

Helena Prestes e Javier Martinez parlano a Verissimo del loro primo anno d'amore. "Conviviamo ed è molto divertente. Amo la nostra casa, amo la sensazione di avere un posto dove tornare", afferma la modella e influencer.



Riguardo al futuro insieme, Helena Prestes, 35 anni, e Javier Martinez, 30 anni, sognano il matrimonio e una famiglia. "Speriamo che arrivi tutto. In questo momento ci sono delle cose da sistemare, perché quando si fa un passo così importante bisogna avere una certa stabilità", afferma il pallavolista.

