Hande Soral, l'amore per il marito İsmail Demirci

L'attrice turca, che interpreta Ümit in Terra amara, parla a Verissimo dell'amore per l'attore turco İsmail Demirci

Hande Soral parla a Verissimo dell'amore per l'attore turco İsmail Demirci, con il quale è sposata dal 2017 e ha un figlio.

"Stiamo insieme da nove anni, ci siamo conosciuti in vacanza, anche se io l'avevo già visto in televisione", racconta l'attrice turca, che interpreta Ümit in Terra amara.

Hande Soral afferma che essere entrambi attori, secondo lei, è positivo per la loro relazione: "Abbiamo dei problemi simili, orari di lavoro simili, condividiamo lo stress e le difficoltà. Ci sosteniamo a vicenda: lui guarda tutti i miei lavori e io i suoi".

L'attrice però non vorrebbe recitare insieme al marito: "Non abbiamo intenzione di lavorare insieme in tv, magari per un film al cinema che ha tempi più definiti".