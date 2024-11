Halloween 2024, i travestimenti dei Vip

Da David e Victoria Beckham a Paris Hilton fino a Marcell Jacobs e Nicole Daza: ecco i travestimenti delle star internazionali e dei Vip italiani per Halloween 2024

Dal primo travestimento di Victoria Beckham alle "tenere zucche" Penelope e Ginevra: sui social star internazionali e Vip italiani hanno condiviso i loro travestimenti per Halloween 2024.

"Per la prima volta in 27 anni mia moglie si è travestita. Hai un aspetto fantastico Victoria", ha scritto David Beckham pubblicando lo scatto in maschera insieme alla moglie e alla figlia.

Doppio travestimento per Benedetta Parodi e Fabio Caressa. "Salvata dal pompiere, stregata da Severus Piton! Due feste, due maschere per la notte di Halloween", ha scritto la conduttrice sui social, pubblicando le foto.

Veronica Peparini e Andreas Muller hanno vestito le loro figlie Penelope e Ginevra da dolcissime zucche di Halloween. Paris Hilton ha omaggiato Britney Spears, vestendosi come la pop star nell'iconico video di Baby One More Time.

Nel video sopra, i costumi di Halloween delle star.