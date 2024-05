Hailey Baldwin mostra il pancione: "Le ultime settimane sono state magiche"

Instagram @haileybieber

Hailey Baldwin, in attesa del primo figlio con Justin Bieber, ha condiviso sui social alcuni scatti della sua gravidanza. "Le ultime settimane sono state magiche", ha scritto la modella di 27 anni su Instagram, aggiungendo un cuore a corredo di alcune foto in cui ha mostrato il pancione.

Hailey Baldwin e Justin Bieber, l'annuncio dell'attesa del primo figlio

Hailey Baldwin e Justin Bieber avevano annunciato di essere in attesa del primo figlio lo scorso 10 maggio con un video su Instagram.

La coppia aveva condiviso alcune foto e un breve video in cui la modella indossava un lungo abito bianco che metteva in evidenza le forme del pancione. Tra gli scatti anche l'immagine di un romantico bacio della coppia.

Hailey Baldwin - come ha confermato un portavoce della modella a People - avrebbe superato il sesto mese di gravidanza.

Hailey Baldwin e Justin Bieber, la storia d'amore

Hailey Baldwin e Justin Bieber si sono incontrati per la prima volta al Today Show nel 2009. Nel 2015 hanno cominciato a frequentarsi, ma nel 2016 si sono lasciati. Nel 2018 sono tornati insieme e, il 7 luglio dello stesso anno si sono fidanzati ufficialmente.

Il cantante e la modella si sono sposati in segreto il 13 settembre 2018, con un rito civile a New York, per poi convolare a nozze per la seconda volta il 30 settembre del 2019 con una cerimonia religiosa a Bluffton, in South Carolina.

Nel 2020, la coppia aveva festeggiato l'anniversario di nozze scambiandosi dediche dolcissime sui social: "Hailey Bieber. Sono così fortunato ad essere tuo marito! Mi insegni così tanto ogni giorno e mi rendi un uomo migliore! Mi impegno per il resto della nostra vita a darti il potere di essere la donna che Dio ti ha chiamato ad essere! Prometto di metterti sempre al primo posto, di guidarti con pazienza e gentilezza", aveva scritto la popstar.

"Le parole non potrebbero mai descrivere veramente la bellezza di chi sei. Buon compleanno amore della mia vita, per tutta la vita", aveva scritto, invece, sui social Hailey Baldwin a Justin Bieber lo scorso marzo, in occasione del 30esimo compleanno del cantante.