La vita di Hailey Baldwin-Bieber è decisamente cambiata, da quando ad agosto del 2024 è diventata mamma del primo figlio Jack Blues, nato dal matrimonio con Justin Bieber. A raccontarlo è la stessa modella e imprenditrice in un'intervista a GQ. "Sono diventata molto più 'casalinga' di prima. Quando hai un figlio, succede, almeno a me è successo. Ho molta meno FOMO (ndr: Fear Of Missing Out, cioè 'paura di essere esclusi' o 'paura di perdersi qualcosa'). Anche l’età fa la sua parte. Ho amici senza figli che si sentono allo stesso modo. Non mi sembra più di perdermi nulla", ha detto Hailey Baldwin-Bieber, 28 anni.

La modella ha fatto un esempio: "L’altra sera ero a cena con la mia migliore amica, dovevamo uscire dopo, ma è saltato tutto, e ci siamo dette: 'Sì!'. Non ero affatto delusa di tornare a casa, accendere una serie e mettermi a letto. Ora sono felice così. Prima volevo uscire ogni sera, non saltare mai un piano. Ora sono molto più felice di stare a casa, ricaricarmi, godermi il mio spazio. E amo trascorrere tempo con mio figlio. Cresce così in fretta… il tempo vola, e ti rendi conto di quanto vuoi assaporare ogni momento". E ha anche descritto la sua "giornata tipo a Los Angeles": "Dipende, ma di solito mi alzo con mio figlio, faccio allenamento quando posso".



Alla domanda come facciano lei e il marito Justin Bieber, 31 anni, a bilanciare vita pubblica e privata, Hailey Baldwin-Bieber ha risposto: "Prendiamo tutto un giorno alla volta. Siamo entrambi molto protettivi nei confronti di nostro figlio, e credo che questo non cambierà mai. Ma la nostra vita è pubblica, quindi affronteremo le cose quando arriveranno. Per ora, mi sento davvero a mio agio con il modo in cui condividiamo - e non condividiamo - alcuni aspetti".



Parlando della maternità in generale, ha aggiunto: "Non credo ci sia nulla che qualcuno possa dirti per prepararti davvero. Lo capisci solo quando lo vivi. Ma mi sento molto più preparata a farlo di nuovo, rispetto a quanto lo fossi la prima volta. È pieno di incognite, ma succedono così tante cose, cambi così tanto, che evolvi in un modo che non potresti mai immaginare prima". Hailey Baldwin-Bieber ha affermato che da quando è diventata mamma non è cambiata solo la sua vita quotidiana, ma anche la sua spiritualità: "Sono sempre stata una persona molto spirituale. Ma credo che la profondità della spiritualità aumenti quando metti al mondo una nuova vita. È un’esperienza profondamente spirituale".

