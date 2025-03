Ospite a Verissimo, Guenda Goria, 36 anni, racconta quanto è stato difficile per lei diventare madre: “Non mi spiego come sia accaduta la mia gravidanza, perché sono stata operata in un ovaio per endometriosi, una patologia che ti crea grandi difficoltà a restare incinta".

Poi la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria parla dell’intervento a cui si è dovuto sottoporre il figlio Noah, quando aveva solo tre mesi di vita: “La gravidanza è andata benissimo e Noah è nato sanissimo, di quattro chili. Al momento della nascita mi hanno detto però di prestare attenzione alla testolina perché è nato con la fronte un po' schiacciata, ma poteva essere dovuto alla posizione nell'utero e quindi probabilmente si trattava di un problema che si sarebbe risolto con il tempo".

Ma in seguito a una visita neurochirurgica, il piccolo si è dovuto operare: “È stata un'operazione lunga e molto complessa. Per riaprire le suture del cranio che si erano chiuse hanno dovuto estrarre il cranio di Noah, lavorarlo su un tavolo e reinserirlo”, ha raccontato la madre a Verissimo.

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Guenda Goria a Verissimo.