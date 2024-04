Greta Rossetti, i dolci momenti con Sergio D’Ottavi dopo il Grande Fratello

storie Instagram Greta Rossetti

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi sembrano sempre più affiatati. La coppia, nata nella Casa del Grande Fratello, condivide sui social alcuni momenti della loro nuova quotidianità.

Sergio ha mostrato il suo nuovo look, con i capelli corti e un nuovo outfit. Greta invece ha parlato nelle storie dello shopping insieme al fidanzato: "Non sto cambiando l'outfit di Sergio, semplicemente avete visto nella Casa una persona che si veste in un certo modo, ma che fuori si può vestire anche in modo diverso. Non a scelta mia, a scelta sua. Il mio intento era solo tagliargli i capelli e mettergli la felpa rosa, per il resto la scelta è sua, tanto mi piace in qualsiasi modo".

Ospiti a Verissimo, Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi avevano parlato della loro storia. "Sergio ha avuto tanta pazienza con me, non so nemmeno come ha fatto", ha affermato Greta Rossetti, che ha ammesso di essere a volte diffidente nei confronti degli uomini a causa della sua storia personale: "Mi auguro di superare tante paure, insicurezze che ho, soprattutto verso gli uomini, ma so che Sergio sarà in grado".

Archiviata definitivamente la storia con Mirko Brunetti, Greta aveva aggiunto: "Mi faccio la promessa di non correre più nelle relazioni, come si è visto l'ultima volta ho corso troppo ed è sbagliato. Voglio conoscere Sergio sempre di più con i tempi giusti".

Sergio D’Ottavi invece aveva detto: "Il Grande Fratello è un'esperienza unica perché ti dà la possibilità di conoscere delle persone e stare con loro 24 ore su 24, cosa che nella vita reale non capita. Greta l'ho vissuta tre mesi 24 ore su 24, che è quasi come se fosse un anno. Conosco cose di lei che forse neanche lei conosceva".

"Lui mi legge. Non so come fa, ma mi legge ancora prima che mi spieghi", aveva concluso Greta.