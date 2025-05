Festival di Cannes 2025, gli highlights della prima giornata

Si è aperto il Festival di Cannes 2025. Protagonista assoluto della prima giornata è stato Robert De Niro che ha ricevuto la Palma d'oro alla carriera. A consegnarla Leonardo DiCaprio, che ha mosso i primi passi nello star system proprio accanto a Robert De Niro. Nel 1993 il 17enne Leonardo DiCaprio è stato scelto infatti come figliastro di Robert De Niro in Voglia di ricominciare.

A Cannes, Leonardo DiCaprio ha abbracciato Robert De Niro e ha ricordato proprio quel provino: "Il processo di audizione è stato duro. C'era molta competizione. Nessuno di noi sapeva chi avrebbe avuto la parte. E a 15 o 16 anni, ho fatto l’unica cosa che mi veniva in mente per distinguermi: gli ho urlato contro a squarciagola. Chi era nella stanza è scoppiato a ridere. Più tardi quel giorno, come si racconta, Bob stava salendo sul suo aereo con un produttore, che gli ha chiesto: 'Chi vuoi che reciti quella parte?'. E nel classico modo di De Niro, ha risposto: 'Il secondo ragazzino partendo dal fondo'. Fortunatamente, quel secondo ragazzino ero io. Quel momento ha cambiato la mia vita per sempre, ha dato il via alla mia intera carriera nel mondo del cinema".

Ma come ogni anno gli occhi erano puntati anche sul red carpet dove hanno sfilato supermodelle del calibro di Bella Hadid, Heidi Klum e Irina Shayk. A Cannes anche Alba Rohrwacher: l'attrice italiana è parte della giuria internazionale presieduta da Juliette Binoche. Nel video sopra, il meglio della prima giornata del Festival di Cannes.