Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo, selfie di coppia con le medaglie olimpiche

È un amore da podio quello tra Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo. La schermitrice, 33 anni, ha vinto l'oro a squadre alle Olimpiadi di Parigi. Il nuotatore, 29 anni, ha conquistato il bronzo negli 800 metri stile libero. La loro felicità è stata immortalata in un selfie di coppia, con le medaglie, pubblicato sui social.

La scintilla tra i due campioni sembra essere scoppiata nel 2021 proprio alle Olimpiadi, quelle di Tokyo. Lui era tornato dai Giochi con due medaglie: l'argento negli 800 metri in vasca e il bronzo nella 10 chilometri in acque libere. Lei in Giappone ha conquistato il bronzo nella spada femminile a squadre. La coppia aveva poi ufficializzato la relazione con le foto social di una vacanza insieme.

Nel video sotto, le star alle Olimpiadi di Parigi.