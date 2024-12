Graziano Pellè e Viktoria Varga si sono separati. Ad annunciarlo è la stessa modella ungherese, 29 anni, tramite una storia condivisa sul suo profilo Instagram. "Seppur come sapete non parlo spesso della mia vita privata - si legge nella comunicazione ufficiale pubblicata da Viktoria - penso sia corretto comunicarvi che Graziano e io abbiamo deciso di separarci. I 12 anni trascorsi insieme sono stati pieni di bellissimi ricordi, crescita e momenti condivisi che porteremo sempre nel cuore. Vi chiedo gentilmente comprensione e rispetto per questo momento."

Graziano Pellè e Viktoria Varga si sono conosciuti nel 2012, in Olanda, quando il calciatore giocava nel Feyenoord. La proposta di matrimonio è arrivata 9 anni dopo, il 6 gennaio 2021, a Dubai, quando il giocatore ha chiesto la mano alla modella con un anello e con il coinvolgimento di parenti e amici della coppia.

Nell'estate del 2022, 10 anni dopo essersi conosciuti, Graziano Pellè e Viktoria Varga si sono sposati a Ostuni, in Puglia, nel corso di una cerimonia con le rispettive famiglie, amici e colleghi del calciatore.