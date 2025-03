Grazia Di Michele, l'amore per il figlio Emanuele: "È un ragazzo straordinario"

Grazia Di Michele parla a Verissimo dell'amore per il figlio Emanuele, che oggi ha 31 anni. "Al Festival di Sanremo 1993 ero incinta di Emanuele. L'ho scoperto dopo. Mi sentivo un po' strana, ma ho fatto il test una volta tornata a Roma e ho chiamato subito Rossana Casale che aveva condiviso il palco dell'Ariston con me", racconta la cantautrice, 69 anni, che si è commossa leggendo la lettera ricevuta dal figlio a Verissimo.

Parlando di Emanuele da bambino, Grazia Di Michele ricorda: "È sempre stato un figlio particolare: difficilmente omologabile, molto simpatico". Per quanto riguarda Emanuele oggi: "È un ragazzo straordinario: dolce, sensibile. Abita in una mansarda sopra di me. Ha due gatti e io ne ho altri due".