A Los Angeles si è svolta la 67esima edizione dei Grammy Awards, i premi dedicati alle star della musica. Tra i protagonisti spiccano Kendrick Lamar e Beyoncé, con il rapper che si è aggiudicato i premi per la canzone e il disco dell'anno, mentre la cantante entra nella storia grazie al suo "Cowboy Carter", con il quale conquista i riconoscimenti per il miglior album e il miglior album country. Sotto la guida del conduttore Trevor Noah, diversi premi sono andati anche a Charli XCX, St. Vincent, Chappel Roan e Sabrina Carpenter, mentre Taylor Swift è rimasta a bocca asciutta nonostante le sei nomination. Sul red carpet invece, la celebre cantante della Pennsylvania ha sfoggiato un gioiello con una T, facendo pensare a un riferimento al fidanzato Travis Kelce. Durante la cerimonia non sono mancati i ricordi e i messaggi rivolti alla tragedia degli incendi che hanno recentemente messo in ginocchio la California. Oltre a Kendrick Lamar, che ha dedicato la sua vittoria alla città che ospita i Grammy Awards, Billie Eilish e Finneas si sono esibiti con "Birds of a Feather" rendendo omaggio alla loro terra d'origine, mentre Lady Gaga e Bruno Mars - premiati come miglior performance per un duo pop in "Die With a Smile" - si sono esibiti in una versione di "California Dreamin'".

Nei video sopra, i look delle star ai Grammy Awards 2025.