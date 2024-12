Dopo aver vinto il Leone d'Argento all'ultima Mostra del Cinema di Venezia, Vermiglio di Maura Delpero ottiene un'importante nomination per i Golden Globe 2025.

La pellicola gareggerà nella categoria International Feature Film Award insieme ai film: All we imagine as light, Emilia Pérez, The girl with the needle, I'm still here e The seed of the sacred fig.

Vermiglio, la trama e il cast

Vermiglio racconta la storia di una piccola comunità del Trentino nelle quattro stagioni dell'ultimo anno della seconda guerra mondiale. Attraverso il dialetto e una sofisticata naturalezza, Maura Delpero rievoca la guerra nell'intimità e nella routine di una realtà contadina. L'arrivo di un soldato siciliano cambierà le vite, i sogni e i desideri delle tre figlie della famiglia Graziadei.

Nel cast di Vermiglio troviamo: Tommaso Ragno, Giuseppe De Domenico, Roberta Rovelli, Martina Scrinzi, Orietta Notari e Carlotta Gamba.

La corsa del film per la stagione dei premi non si ferma qui: la pellicola è anche il titolo scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar 2025. Il 17 dicembre verranno annunciate le candidature agli Academy Awards.