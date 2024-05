Giusy Buscemi racconta gli esordi in tv: "Prima di Miss Italia ho eliminato l'accento"

La storia di Giusy Buscemi, dalla vittoria a Miss Italia al successo come attrice, passando per la sua forte fede e il legame con la famiglia

Giusy Buscemi, recentemente protagonista della serie di Canale 5 Vanina - Un vicequestore a Catania, racconta la sua vita in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, dalla carriera alla fede, fino alla famiglia.

L'attrice racconta di aver iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo dopo la vittoria a Miss Italia 2012. La sua partecipazione al concorso di bellezza le fu proposta da un'amica di famiglia: "Fioretta Mari, grande attrice e poi insegnante di Amici per Maria De Filippi, mi disse: Tu, a Miss Italia, non vincerai mai, ma qualcuno ti noterà", racconta Buscemi, che ha dovuto eliminare la sua cadenza per poter partecipare. Ha seguito corsi per dieci settimane per migliorare la sua dizione: "Quattro ore all'andata e quattro al ritorno. Per un corso che cominciava alle 8 del mattino e finiva alle 10 di sera. Partivamo prima dell’alba e tornavamo alle 2 di notte. L’indomani mattina io a scuola e mio padre a lavoro".

La fede è importante per Buscemi e suo marito, entrambi cristiani praticanti: "Io e la mia famiglia andiamo a Messa ogni domenica". Lei e Jan-Maria Michelini hanno tre figli con il secondo nome Maria: "Speriamo sempre nella protezione della Madonna". Da gennaio ha ottenuto il patentino come "Imprenditrice agricola professionale", annuncia Buscemi: anche suo marito è affezionato alla Sicilia e ora piantano avocado e ulivi.

Il suo primo incontro con Michelini è avvenuto a una cena di beneficenza: "Nulla per un anno e mezzo. Poi lo ritrovo sul set per un piccolissimo ruolo, la figlia di Frassica. Una sorpresa per entrambi".