Giuliana De Sio: "Ho detto addio alle scene dell'amore troppo presto"

Giuliana De Sio parla a Verissimo dell'amore oggi e rivela di essere single e felice. "Adesso c'è il pericolo di essere innamorata della singletudine, del tornare a casa e fare quel cavolo che ti pare, senza dover chiedere niente a nessuno, della libertà", spiega l'attrice, 69 anni.

Giuliana De Sio racconta di aver vissuto l'ultima relazione diverso tempo fa: "L'ultima storia risale a più di 20 anni fa. Ho detto addio alle scene dell'amore troppo presto". L'attrice però non sa spiegarsi il motivo per cui ha deciso a un certo punto di chiudere le porte all'amore: "Ci sarà probabilmente una ragione. Ho avuto una vita sentimentale abbastanza normale, qualcuno ha lasciato me, qualcuno l'ho lasciato io. Forse è successo qualcosa che non ho registrato, ma che mi ha fatto dire basta".