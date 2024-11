Giulia Stabile festeggia il compleanno della mamma: "Spero di crescere come te"

Instagram: @giugiulola

Giulia Stabile festeggia il compleanno della madre, Susi Castaner. Nelle storie pubblicate sul suo profilo Instagram, la ballerina e conduttrice, nata a Roma da madre spagnola e padre italiano, condivide un collage di foto d'infanzia insieme alla madre in piscina, accompagnato dalla dedica: "Buon compleanno alla mia mamma. Ti stimo".

Pubblica poi scatti in bianco e nero che mostrano momenti di festa, tra cui la mamma che spegne la candelina sulla torta e una foto di madre e figlia con la lingua fuori. In una delle storie, Giulia scrive in catalano: "Spero di crescere come te, che sei la donna più bella che conosca dentro e fuori".

Il legame di Giulia Stabile con la famiglia

Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20 e conduttrice di Tu Sì Que Vales, ha sempre parlato con orgoglio della sua famiglia, mostrando affetto per le sue radici spagnole.

A Verissimo, Giulia Stabile aveva ricevuto una bellissima sorpresa da parte dei suoi nonni che le avevano mandato un videomessaggio: "Sono qui seduta che ti penso e ricordo quando eri piccola e venivi a casa. E ballavi sempre dappertutto. Eri così felice. Hai lottato tanto e alla fine ci sei riuscita. Sono molto contenta e fiera di essere tua nonna", aveva detto la nonna della ballerina.