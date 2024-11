Giulia Salemi, la vacanza in Alto Adige con il pancione e Pierpaolo Petrelli

L'influencer pubblica scatti della sua vacanza in Spa con Pierpaolo Petrelli: "Giorni speciali che mi rendono felice"

Giulia Salemi, in attesa del primo figlio, trascorre qualche giorno di relax in una Spa in Alto Adige insieme al compagno Pierpaolo Petrelli. "Giorni speciali che mi rendono felice", scrive sui social condividendo alcune immagini dove mostra il suo pancione.

Le foto la ritraggono mentre si gode il sole a bordo piscina, legge un libro o sorseggia un caffè. La coppia si è concessa alcune cene romantiche e teneri momenti immortalati da alcuni selfie scattati tra i vigneti e le vette dell'Alto Adige.

Instagram: @giuliasalemi

A Verissimo, Giulia aveva svelato che il bambino che sta per nascere sarà un maschietto: "Sono impaurita, è un nuovo corso di vita che al momento posso solo immaginare", aveva detto parlando della sua prima gravidanza.

Con il nuovo arrivo in famiglia, Pierpaolo Pretelli a 34 anni sarà di nuovo papà per la seconda volta, dopo il figlio Leonardo avuto con l'ex compagna Ariadna Romero.