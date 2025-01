Giulia Salemi, le prime parole da mamma: "È il momento più bello e importante della mia vita"

Lo scorso 10 gennaio Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono diventati genitori del piccolo Kian Salemi Pretelli. A distanza di pochi giorni da quel magico momento l'influencer, 31 anni, affida le sue prime parole da neo-mamma a un video pubblicato nelle storie su Instagram: "Sono immersa nella mia bolla, quindi sono molto, molto, molto assente. Sono onesta, non vi sto tanto leggendo perché sono proprio assorbita nel momento più importante della mia vita, più bello della mia vita. Quindi sono off, però volevo fare un saluto e ringraziare tutti quanti. Il piccolo Kian dorme, il piccolo Prince è nero. (…) Insomma, grazie a tutti, anche da parte di Pier".

Pierpaolo Pretelli e l'immagine del figlio con l’IA

La coppia aveva annunciato di aspettare un figlio a luglio 2024 e nei mesi successivi aveva condiviso sui social diverse fasi della gravidanza. Mentre Pierpaolo Pretelli aveva mostrato a Verissimo la foto creata da Giulia Salemi con l’intelligenza artificiale: un'immagine che mostrava come sarebbe potuto essere loro figlio. "Secondo me assomiglia solo a lei. Bisognava mettere cinque foto del papà e cinque foto della mamma. Secondo me Giulia ne ha messe nove sue e una mia, perché io vedo Giulia qui", aveva scherzato Pierpaolo Pretelli in quell'occasione.

Prima della nascita del figlio Giulia Salemi aveva raccontato a Verissimo le ultime settimane di gravidanza: "Lo sento tantissimo, mai come adesso. La sera si vedono sbucare un piede, una mano. Spuntano delle cose, è una sensazione stranissima, però meravigliosa. Sono felice, al settimo cielo".

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli iniziano la loro storia d'amore nel 2021 nella Casa del Grande Fratello Vip. Un anno dopo decidono di andare a convivere a Milano e la loro famiglia si allarga con l'arrivo dell'amico a quattro zampe Prince Valiant, uno Spitz di Pomerania. Nel 2023 la coppia affronta un periodo di crisi, superato ritrovando serenità ed equilibrio. A gennaio 2025 nasce dal loro amore Kian, il primo figlio per Giulia Salemi. Mentre per Pierpaolo Pretelli si tratta del secondo, poiché è già padre di Leonardo che ha avuto con Ariadna Romero durante la precedente relazione.