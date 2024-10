Giulia Salemi mostra il pancione di 25 settimane

L'influencer pubblica delle foto in cui mostra il pancione di 25 settimane insieme al suo cagnolino Prince: "Principino preparati perché non sarai più l’unica star di casa"

Giulia Salemi, in attesa del primo figlio, mostra sui social il pancione di 25 settimane. L'influencer condivide una serie di scatti in cui è presente anche il cagnolino Prince. " Principino preparati perché non sarai più l’unica star di casa", scrive Giulia Salemi sui social.

Nella sua intervista a Verissimo Giulia aveva svelato che il nascituro sarà un maschietto e non ha nascosto di essere molto emozionata per la sua prima gravidanza "Sono impaurita, è un nuovo corso di vita che al momento posso solo immaginare".

Mentre Giulia sarà mamma per la prima volta, Pierpaolo Pretelli a 34 anni sarà invece un papà per la seconda volta dopo il figlio Leonardo avuto con l'ex compagna Ariadna Romero.

Giulia e Pierpaolo, insieme dal 2020, non escludono in futuro di avere un altro figlio e di provare ad avere una femminuccia.

La coppia è anche molto ironica e Pierpaolo ha mostrato a Verissimo una foto del loro bimbo che hanno generato con l'Ai e che Giulia ha messo come salvaschermo del telefono.