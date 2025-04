Giulia Salemi, la foto del figlio Kian con le sue due nonne

Giulia Salemi pubblica su Instagram un carosello di foto che immortalano alcuni momenti della sua vita privata e lavorativa, compresi alcuni teneri scatti che vedono protagonista il piccolo Kian, nato lo scorso 10 gennaio. Tra questi anche un'immagine del bimbo in braccio alle sue due nonne, Fariba Tehrani, mamma dell'influencer, e Margherita Velardi, madre di Pierpaolo Pretelli, papà di Kian. "Vita mia" è la didascalia scelta da Giulia Salemi per descrivere la serie di fotografie condivise sui social.

Tra le foto pubblicate da Giulia Salemi anche un dolce scatto della bisnonna di Kian e nonna dell'influencer, la signora Giuliana, mentre dà il latte al bisnipotino.

Giulia Salemi, l'amore per la nonna Giuliana raccontato a Verissimo

Ospite a Verissimo quando era in dolce attesa, Giulia Salemi aveva parlato del forte legame che ha con la nonna Giuliana e dell'importanza che ha avuto da sempre nella sua vita. "Per me mia nonna è stata da sempre simbolo di forza e di grinta, è stata per me una seconda mamma - ha confidato l'influencer - Mi veniva a prendere a scuola, mi portava in piscina, mi portava ovunque. Mi dava i consigli, mi ha insegnato le tabelline, mi leggeva le favole, proprio la nonna per eccellenza. I nonni sono unici, per quello dico sempre godetevi i nonni, finché ci sono siate presenti. Non pensate solo alle cavolate, a uscire, a divertirvi con i vostri amici, date priorità alla famiglia perché veramente è la cosa più importante".