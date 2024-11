Giulia Pauselli preoccupata per il suo cane: "Giotto è diventato cieco"

Giulia Pauselli annuncia ai suoi follower che il suo amato cane Giotto è diventato cieco. Attraverso un video del bulldog pubblicato su Instagram, la ballerina chiede consigli su come affrontare questa situazione e migliorare la qualità della vita del suo fedele compagno a quattro zampe.

"Il Giottone è diventato cieco. Per caso voi avete qualche esperienza da raccontarci? Avete usato i collari appositi per cani ciechi? Sono una soluzione valida? Fateci sapere", dice Giulia. Nella storia, come didascalia, scrive: "Giornata uggiosa per tutti".

Giotto è entrato a far parte della vita di Giulia Pauselli nel 2019: "E all’improvviso sei arrivato tu... Giotto Mio. Giotto perché sei figlio d’arte ed hai portato colore in un momento molto buio, Mio è il secondo nome perché sei speciale e uno non bastava", aveva scritto in un post su Instagram per l'occasione.

Giulia Pauselli, la maternità e la famiglia

Giulia Pauselli, compagna del ballerino Marcello Sacchetta, è mamma del piccolo Romeo Maria, che ad agosto ha compiuto due anni. In passato, Giulia aveva parlato con orgoglio della maternità, definendola un’esperienza unica: "La maternità è qualcosa di sacro, da non soffocare o limitare da ciò che qualsiasi forza esterna diversa da te impone".

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, ospiti a Verissimo nel 2022, avevano parlato della loro storia d'amore, condividendo le emozioni di diventare genitori.

"Sono proprio in un'altra dimensione, sto volando, c'è tanta emozione. Non riesco a proiettarmi nel futuro, mi faccio poche domande su come sarò come papà", aveva detto Marcello Sacchetta. "Io volevo un maschio, anzi me lo sentivo", gli aveva fatto eco la ballerina, che aveva svelato di aspettare un maschietto.