Giulia Belmonte, il romantico video e la dedica per Stash: "Tu per me sei tutto quanto"

Giulia Belmonte ha dedicato un romantico messaggio social al compagno Stash per celebrare il loro amore. La giornalista ha preso in prestito le parole di "Senza fine" - il celebre brano scritto da Gino Paoli e cantato anche da Ornella Vanoni - per accompagnare un tenero video in cui la coppia si scambia coccole e baci in piscina.

"Non m'importa della luna, non m'importa delle stelle. Tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo. Tu per me sei tutto quanto", si legge nella clip condivisa da Giulia Belmonte su Instagram. "Amore mio", è la dolce risposta di Stash che si legge nei commenti.

Giulia Belmonte e Stash, la storia d'amore

Stash e Giulia Belmonte sono una coppia dal 2017. Il 3 dicembre 2020 hanno accolto la prima figlia Grace, mentre il 14 agosto 2022 la secondogenita Imagine.

Giulia Belmonte e Stash, il loro amore e quello per le figlie a Verissimo

Giulia Belmonte e Stash a Verissimo avevano parlato dell'amore per la famiglia. Il cantante aveva dedicato dolci parole alla compagna: "Sento di essere migliorato accanto a Giulia e le nostre due poesie che ci sono state regalate. Penso che un figlio sia un dono". "Giulia è la persona più bella che abbia mai conosciuto. Lei è il miracolo della mia vita. Da quando c'è lei tutto è più bello, riesce a farmi sentire un uomo migliore", aveva aggiunto Stash, senza nascondere la volontà di allargare ancora la famiglia: "Avere un figlio è una cosa stupenda ma non è qualcosa che si decide". "Io sono felicissima. Guardo Stash e le nostre figlie Grace e Imagine, che tra loro già interagiscono, e capisco che non mi manca nulla", gli aveva fatto eco Giulia Belmonte.