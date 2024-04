Stash, la dedica di Giulia Belmonte: "Sono tanto fiera di te"

Foto Instaagram @giuliabelm e @thekolors_stash

Giulia Belmonte ha dedicato sui social dolci parole a Stash, dopo aver assistito il 4 aprile a Milano al concerto del compagno con i The Kolors al Forum di Assago.

"Non sono in grado di riuscire a spiegare a parole tutte le emozioni che ho provato ieri sera. È stata una serata indimenticabile e sono tanto fiera di te. Ti amo", ha scritto l'influencer, aggiungendo un cuore a corredo della foto di un bacio con il cantante.

"Il giorno dopo il nostro primo Forum sold-out, non riesco ancora metabolizzare quello che è successo. Di una sola cosa sono certo: il concerto di ieri è l'emblema del nostro nuovo inizio", ha scritto, invece Stash su Instagram, condividendo alcune immagini dell'evento.

Stash e Giulia Belmonte, la storia d'amore

Stash e Giulia Belmonte vivono un'intensa storia d’amore dal 2017. Il 3 dicembre 2020 la coppia ha accolto la prima figlia Grace e il 14 agosto 2022 la secondogenita Imagine.

Stash, in una pausa dal suo tour estivo con i The Kolors, era tornato a casa da Giulia Belmonte, e sui social aveva scritto: "Non immaginate cosa ho provato quando ho abbracciato la mia piccola grande famiglia, ho provato un’emozione indescrivibile".

Stash e Giulia Belmonte, il loro amore e quello per le figlie a Verissimo

Stash e Giulia Belmonte a Verissimo avevano parlato dell'amore per la loro famiglia. Il cantante aveva dedicato dolci parole alla compagna: "Sento di essere migliorato accanto a Giulia e le nostre due poesie che ci sono state regalate. Penso che un figlio sia un dono".

"Giulia è la persona più bella che abbia mai conosciuto. Lei è il miracolo della mia vita. Da quando c'è lei tutto è più bello, riesce a farmi sentire un uomo migliore", aveva aggiunto Stash, che aveva ammesso di non escludere il fatto di allargare ancora la famiglia: "Avere un figlio è una cosa stupenda ma non è qualcosa che si decide". "Io sono felicissima. Guardo Stash e le nostre figlie Grace e Imagine, che tra loro già interagiscono, e capisco che non mi manca nulla", gli aveva fatto eco Giulia Belmonte.

Stash parla a Verissimo del suo tour europeo con i The Kolors

Stash, ospite a Verissimo il 17 marzo con i The Kolors, aveva condiviso il successo della band e aveva parlato proprio del concerto al Forum di Assago, una delle tappe del loro European Tour 2024/2025.

"Il concerto sarà il 3 aprile, mentre il 26 giugno suoneremo a Roma all'Auditorium Parco della Musica - Cavea", aveva detto il cantante, che con la band si era esibito nella loro hit Un ragazzo e una ragazza.

Silvia Toffanin aveva consegnato ai The Kolors il terzo disco di platino: "Questa è una vera sorpresa perché non lo sapevate, è un premio molto importante e sono io sono molto felice".