Gisele Bündchen, l’addio alla mamma: "Il tuo amore ci guiderà sempre"

Instagram @gisele

Gisele Bündchen ha dedicato sui social un toccante messaggio in ricordo della madre Vania Nonnenmacher, scomparsa il 28 gennaio, all’età di 75 anni, a causa di un cancro, all’ospedale Moinhos de Vento a Porto Alegre, in Brasile, dove era ricoverata dal 26 gennaio.

"Amata mamma, mi fa male sapere che non potrò più abbracciarti, ma so che veglierai sempre su di noi. Sei stata un angelo sulla terra, aiutavi sempre tutti quelli che ti circondavano. Sono così grata di essere tua figlia e di aver imparato da te. Grazie per essere stata il miglior modello di amore, forza, compassione, coraggio e grazia", ha scritto la top model a corredo di alcuni scatti con la madre.

Tra le foto anche un’immagine con il padre e le sue cinque sorelle: "Conserverò per sempre i bei ricordi che abbiamo condiviso e vivrò secondo i valori che mi hai insegnato. Vivrai per sempre attraverso le molte vite che hai toccato. Grazie per avermi dato cinque migliori amici per la vita. Il tuo amore ci guiderà sempre. Ti vedrò nei miei sogni. Ti amo", ha concluso Gisele, che nel 2018 aveva posato con la madre per Vogue Brazil.

Gisele Bündchen e l'amore per la madre

Gisele Bündchen, 44 anni a luglio, ha iniziato la sua carriera di modella a 14 anni proprio grazie alla madre, ex impiegata di banca, che l’aveva iscritta insieme a due delle sue cinque sorelle a un corso di portamento per partecipare al ballo delle debuttanti.

Gisele era stata poi notata da un agente che l’aveva invitata a partecipare al celebre concorso Elite Model Look, nel quale si era classificata seconda, prendendo poi parte alla finale internazionale di Ibiza, dove era arrivata tra le prime dieci.

A seguito del concorso, la top model si era trasferita da Horizontina - dove viveva con la sua famiglia, di origine tedesca, ma emigrata in Brasile - prima a San Paolo, e poi a New York, iniziando la sua straordinaria carriera nella moda.

La top model condivideva spesso sui social dolci dediche alla madre. "Buona festa della mamma a tutte le mamme che con il loro amore infinito possono smuovere le montagne. Vi mando tutto il mio amore, specialmente a mia madre, la mia Wonder Woman, una guerriera che ha cresciuto sei figlie con tanto amore e affetto. Ti amo mamma!", aveva scritto su Instagram in occasione della festa della mamma, la modella, che è mamma di due figli: Benjamin Rein, 14 anni, e Vivian Lake, 11, avuti con l'ex marito Tom Brady.