Giorno della memoria, La vita è bella su Canale 5

Il film premio Oscar andrà in onda martedì 28 gennaio su Canale 5, in occasione del Giorno della Memoria

In occasione del Giorno della Memoria 2025, ideata per c ommemorare le vittime dell'Olocausto, Mediaset si impegna a tenere viva nella mente dei telespettatori una pagina cruciale della storia, con diverse iniziative e una campagna istituzionale declinata su tutti i canali televisivi, le radio, i siti e i canali social del gruppo.

La campagna Viva La Memoria invita il pubblico ad approfondire l’argomento con video-testimonianze online integralmente sul sito di Mediaset ha a cuore il futuro, e incoraggia chi ha una storia di deportazione in famiglia a contribuire inviando la propria.

E per riflettere sul capitolo più oscuro del Novecento - 17 milioni di morti, sei nella sola comunità israelita, tra il 1933 e il 1945 -, le reti Mediaset programmano film, interviste, documentari, approfondimenti e servizi giornalistici.

Lunedì 27 gennaio, Giorno della Memoria, su Retequattro sono previsti il film con Kristin Scott Thomas La chiave di Sara, alle ore 16, e il documento-verità di Alfred Hitchcock Memory of The Camps, in seconda serata.

M artedì 28 gennaio, in prima e seconda serata, Canale 5 trasmette il film premio Oscar La vita è bella e, a seguire, il film con Camille Cottin Valiant Hearts: verso la Libertà.

La vita è bella, trama, cast e premi

La vita è bella è un film del 1997 co-scritto, diretto e interpretato da Roberto Benigni. Benigni interpreta il protagonista Guido, un ebreo italiano toscano che viene deportato insieme alla sua famiglia in un lager nazista. Per proteggere il figlio Giosuè (Giorgio Cantarini) dagli orrori dell'Olocausto, Guido gli fa credere che tutto ciò che vedono sia parte di un gioco, in cui dovranno affrontare prove durissime per vincere un meraviglioso premio finale: un carro armato vero. Accanto a Roberto Benigni, la moglie Nicoletta Braschi, che interpreta nel film la moglie Dora, italiana non ebrea che segue Guido e Giosuè nel lager. Il film ebbe all'uscita un successo clamoroso, divenendo il film italiano di maggiore incasso di sempre. Non solo, la sua fortuna fu anche all'estero: La vita è bella fu il film italiano con il maggior incasso nel mondo e il più premiato agli Oscar. Nominato in sette categorie, vinse tre Oscar: miglior film straniero, miglior attore protagonista (Roberto Benigni) e migliore colonna sonora (Nicola Piovani).

Iconico fu il momento della premiazione nella notte degli Oscar, in cui venne dato a Sophia Loren il compito di declamare il vincitore del miglior film straniero. L'attrice italiana, dopo il classico "The Oscar goes to.." ("l'Oscar va a.."), perse tutto l'aplomb istituzionale e urlò solo "Roberto!". In preda all'eccitazione, Benigni saltò con i piedi sopra le poltrone della sala per salutare tutta la platea prima di raggiungere il palco e abbracciare Sophia Loren, visibilmente commossa.

Appuntamento a martedì 28 gennaio in prima serata su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity per vedere La vita è bella.