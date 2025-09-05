Da Julia Roberts a Leonardo DiCaprio fino a Sophia Loren e al ricordo di Silvia Toffanin: il mondo del cinema, della moda e dello spettacolo omaggia il grande stilista scomparso all'età di 91 anni

Dopo la scomparsa di Giorgio Armani, il mondo del cinema, della moda e dello spettacolo ha voluto ricordare il grande stilista, Re indiscusso dello stile e dell'eleganza.

"Un vero amico. Una leggenda", ha scritto sui social Julia Roberts. "Il mondo ha perso un gigante. Ha fatto la storia e sarà ricordato per sempre": sono state le parole condivise da Donatella Versace.

Leonardo DiCaprio ha ricordato l'impatto del suo primo incontro con Giorgio Armani: "L’ho incontrato per la prima volta molti anni fa a Milano e ricordo di essere rimasto profondamente colpito dalla sua creatività e dal suo genio. È stato una forza leggendaria che ha ispirato generazioni, e la sua eredità continuerà a plasmare ed elevare il mondo per molti anni a venire".

Sophia Loren ha affidato all'agenzia di stampa Ansa il suo ricordo: "Il mondo ha perso un gigante di eleganza, creatività e genialità e io ho perso un fratello". Anche Silvia Toffanin ha condiviso un suo ricordo personale di Giorgio Armani: "Caro Signor Armani, ricordo con tenerezza e grande affetto tutti i nostri incontri. Ogni volta, con poche parole, Lei mi ha dato una lezione di stile. Stile anche nel modo di affrontare il lavoro e la vita. Con Giorgio Armani salutiamo un’icona mondiale della moda e dell’imprenditoria, un’immagine di eleganza che ha dato ancora più prestigio all’Italia".

