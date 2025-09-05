Mediaset Infinity logo
Verissimo
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Verissimo logo
Home
Tutti i video
I ricordi
05 settembre 2025

Le star ricordano Giorgio Armani

Da Julia Roberts a Leonardo DiCaprio fino a Sophia Loren e al ricordo di Silvia Toffanin: il mondo del cinema, della moda e dello spettacolo omaggia il grande stilista scomparso all'età di 91 anni

Condividi:

Dopo la scomparsa di Giorgio Armani, il mondo del cinema, della moda e dello spettacolo ha voluto ricordare il grande stilista, Re indiscusso dello stile e dell'eleganza.

"Un vero amico. Una leggenda", ha scritto sui social Julia Roberts. "Il mondo ha perso un gigante. Ha fatto la storia e sarà ricordato per sempre": sono state le parole condivise da Donatella Versace.

Leonardo DiCaprio ha ricordato l'impatto del suo primo incontro con Giorgio Armani: "L’ho incontrato per la prima volta molti anni fa a Milano e ricordo di essere rimasto profondamente colpito dalla sua creatività e dal suo genio. È stato una forza leggendaria che ha ispirato generazioni, e la sua eredità continuerà a plasmare ed elevare il mondo per molti anni a venire".

Sophia Loren ha affidato all'agenzia di stampa Ansa il suo ricordo: "Il mondo ha perso un gigante di eleganza, creatività e genialità e io ho perso un fratello". Anche Silvia Toffanin ha condiviso un suo ricordo personale di Giorgio Armani: "Caro Signor Armani, ricordo con tenerezza e grande affetto tutti i nostri incontri. Ogni volta, con poche parole, Lei mi ha dato una lezione di stile. Stile anche nel modo di affrontare il lavoro e la vita. Con Giorgio Armani salutiamo un’icona mondiale della moda e dell’imprenditoria, un’immagine di eleganza che ha dato ancora più prestigio all’Italia".

Nel video sopra, le parole delle star dopo la scomparsa di Giorgio Armani.

Leggi anche

Andreas Muller e Veronica Peparini, il countdown del matrimonio

Coppie

Andreas Muller e Veronica Peparini, il countdown del matrimonio

La coppia inizia a contare i giorni in vista delle nozze: "Meno ventiquattro"

La coppia inizia a contare i giorni in vista delle nozze: "Meno ventiquattro"

Michelle Dockery diventerà mamma

Maternità

Michelle Dockery diventerà mamma

L'attrice sfoggia il pancione alla premiere londinese di "Downton Abbey: The Grand Finale"

L'attrice sfoggia il pancione alla premiere londinese di "Downton Abbey: The Grand Finale"

Caterina Murino è diventata mamma

L'annuncio

Caterina Murino è diventata mamma

L'attrice annuncia la nascita di Demetrio Tancredi

L'attrice annuncia la nascita di Demetrio Tancredi

Gli scatti iconici di Giorgio Armani con le star

Il ricordo

Gli scatti iconici di Giorgio Armani con le star

Tantissime le star internazionali che porteranno nel cuore il ricordo del grande stilista, scomparso all'età di 91 anni

Tantissime le star internazionali che porteranno nel cuore il ricordo del grande stilista, scomparso all'età di 91 anni

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity