Giorgio Armani compie 90 anni, gli scatti iconici con le star

Giorgio Armani compie 90 anni. Nella sua lunga carriera, iniziata nel 1975, lo stilista ha saputo conquistare con la sua eleganza l'ammirazione di star internazionali. Amatissimo a Hollywood, sono tanti gli scatti, diventati iconici, che lo ritraggono accanto a divi e dive: da Julia Roberts a Richard Gere fino a Leonardo DiCaprio.

Ma Giorgio Armani è apprezzato anche in Italia, dove negli anni ha collezionato foto accanto a importanti personaggi del panorama cinematografico e televisivo, come Sophia Loren, Ornella Muti e Maria Grazia Cucinotta.

Proprio Maria Grazia Cucinotta, nel giorno del compleanno dello stilista, ha scritto sui social toccanti parole: "Trenta anni fa ho avuto la fortuna di incontrarti, avevo appena finito di girare Il Postino e tu mi hai preso per mano e mi hai guidato con i tuoi consigli in un mondo che non conoscevo. Hai reso unici i momenti più belli e importanti della mia carriera e vita privata".

Nel video sopra, le foto di Giorgio Armani con star internazionali e italiane.