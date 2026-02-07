Giorgia Wurth: "Papà è stato in coma dopo un'emorragia cerebrale"

Giorgia Wurth parla a Verissimo dei problemi di salute del papà: "Ha avuto un incidente sugli sci quattro anni fa, è seguita un'emorragia cerebrale".



"È stata un'emorragia devastante e presa tardi perché di solito le emorragie si presentano la notte. Quando l'hanno trovato era più di là che di qua. È stato in coma e i medici ci dicevano che forse sarebbe stato meglio se non si fosse svegliato per le conseguenze, perché sarebbe stato un vegetale", spiega l'attrice, 46 anni.



Oggi il papà di Giorgia Wurth sta meglio: "Si è risvegliato e, nonostante la paralisi fisica, ha riacquistato a poco a poco la lucidità. Per me è stato come rinascere come figlia. Come se la vita mi avesse dato una seconda possibilità. Ho iniziato a chiedergli tutte le cose a cui avevo pensato mentre era in coma".