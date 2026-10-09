Qualche giorno fa, insieme al marito Filippo Magnini , Giorgia Palmas aveva annunciato l'arrivo di un nuovo figlio con tenere parole: "Siamo grati alla vita per questa nuova vita".

Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono una coppia dal 2018. Nel 2020 sono diventati genitori di Mia, la seconda figlia di Giorgia Palmas, che aveva già avuto Sofia nel 2008 dalla precedente relazione con Davide Bombardini.

Nel 2021 Palmas e Magnini si sono sposati con rito civile e l'anno dopo hanno celebrato il matrimonio religioso. Ospiti a Verissimo, avevano parlato del desiderio di allargare ancora la famiglia. "Iniziamo a essere grandicelli. Quel che sarà, sarà", aveva detto Giorgia Palmas. Filippo Magnini aveva aggiunto: "Deciderà il destino, ma se fosse sarebbe stupendo".