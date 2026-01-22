Filippo Magnini e Giorgia Palmas

Complici e più innamorati che mai, insieme anche nei momenti difficili della vita: Giorgia Palmas e Filippo Magnini si racconteranno domenica 25 gennaio a Verissimo, dall 15.30 su Canale 5.

Nata a Cagliari il 5 marzo 1982, Giorgia Palmas è una showgirl, conduttrice ed ex modella. Filippo Magnini, nato a Pesaro il 2 febbraio 1982, è un nuotatore.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono conosciuti a Milano nel 2018 e un anno dopo, a dicembre, è arrivata la proposta di matrimonio. La coppia si sarebbe dovuta sposare nel 2020, ma ha rimandato le nozze a causa della pandemia Covid.

Il 25 settembre 2020 sono diventati genitori della piccola Mia. Dopo il matrimonio civile, celebrato a Milano il 12 maggio 2021, la coppia si è sposata con rito religioso il 14 maggio del 2022.